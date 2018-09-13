وكالة إيطالية تنظم جولات سياحية في كلا الكوريتين

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أصدرت وكالة سفر إيطالية جولة سياحية تتضمن رحلات إلى كل من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية.ووفقًا لتقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الخميس، أطلقت شركة "ميسترال تور" الإيطالية تلك الجولة السياحية بعد الحصول على موافقة نهائية من السلطات في كوريا الشمالية.وتتضمن الجولة رحلة لمدة 15 يومًا إلى الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وستكون متاحة بدءا من يوم 27 مارس وحتى 23 أكتوبر من العام القادم.ووفقًا لمسار الرحلة المعلن على موقع الشركة على شبكة الانترنت، فسوف تبدأ الرحلة من إيطاليا إلى بكين، حيث يقضي المسافرون ليلة هناك، قبل الذهاب إلى جولة في بيونغ يانغ وكيسونغ وجبل "ميو هيانغ" في كوريا الشمالية.ونظرًا لعدم إمكانية دخول كوريا الجنوبية مباشرة من كوريا الشمالية، فسوف يعود السائحون إلى مدينة "داندونغ" الصينية، ومنها إلى إنتشون ثم سيول وكيونغ جو وبوسان، قبل العودة إلى إيطاليا.