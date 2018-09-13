جلسات الاستجواب البرلمانية تبدأ اليوم الخميس

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من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري اليوم الخميس جلسات استجواب تستمر أربعة أيام.وخلال اليوم الأول، من المرجح أن يستجوب البرلمان المسؤولين الحكوميين حول القضايا السياسية الرئيسية، بما في ذلك القمة المرتقبة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.كما سيتناول البرلمان قضايا الشؤون الخارجية والتوحيد يوم غد الجمعة، والقضايا الاقتصادية يوم الاثنين، والثقافة والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء.وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي ستتم اليوم الخميس، من المتوقع حدوث خلافات بين الأحزاب السياسية حول موافقة البرلمان على إعلان "بان مون جوم"، والتكلفة التقديرية لتنفيذ جزء من اتفاقية القمة بين الكوريتين.