محادثات عسكرية بين الكوريتين

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تعقد الكوريتان محادثات عسكرية على مستوى العمل اليوم الخميس، قبل انعقاد القمة المرتقبة بينهما الأسبوع القادم.ووفقًا لتصريحات أدلى بها مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، بدأ الاجتماع في الساعة العاشرة صباحًا في جناح التوحيد الذي يقع في الجزء الشمالي من قرية الهدنة "بان مون جوم"، داخل المنطقة منزوعة السلاح.ومن المقرر أن يناقش الجانبان تدابير تخفيف حدة التوتر العسكري، على النحو المنصوص عليه في إعلان "بان مون جوم" الصادر في ختام القمة بين الكوريتين في أبريل، مثل سحب مواقع الحراسة العسكرية على أساس تجريبي، وتنفيذ مشروع مشترك للبحث عن رفات الجنود القتلى في الحرب الكورية، وإخلاء المنطقة الأمنية المشتركة من الأسلحة.ومن المتوقع أن تقوم الكوريتان أيضًا بترتيب اتفاقات عسكرية قبيل انعقاد القمة المقرر عقدها في بيونغ يانغ لمدة ثلاثة أيام، بدءا من يوم الثلاثاء القادم.