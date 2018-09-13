منح عاملات المطعم الكوري الشمالي جوازات سفر بعد عامين من هروبهن

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حصلت عاملات المطعم الكوري الشمالي اللاتي هربن من الصين إلى كوريا الجنوبية على جوازات سفر كورية جنوبية، بعد عامين من هروبهن.وقد وصلت اثنتا عشرة عاملة من مطعم "ريوكيونغ" الكوري الشمالي الذي يقع في الصين، ومديرهن "هو كانغ إيل"، إلى كوريا الجنوبية في أبريل من عام 2016.وكان "هو" وإحدى العاملات قد حصلا على جوازات سفر بالفعل قبل ذلك.وقال مسؤول من مؤسسة المحامين من أجل مجتمع ديمقراطي أمس الأربعاء إن العاملات حصلن على جوازات السفر، بعد عدة مرات من رفض طلبهن.الجدير بالذكر أن الهاربين الشماليين يمكنهم التقدم للحصول على جواز السفر الكوري الجنوبي، لكن وكالة المخابرات الوطنية وجهاز الشرطة يمكنهما في المقابل رفض الطلبات، بعد إجراء فحص فردي على كل متقدم.