الكويت تؤكد أن المريض الكوري لم يُصب بفيروس ميرس لديها

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أكدت التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة الصحة الكويتية أن المريض الكوري الجنوبي الذي تم تشخيص إصابته مؤخرًا بفيروس ميرس، لم يلتقط العدوى من الكويت.وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأربعاء إن محققيها ليس لديهم معلومات كافية عن تحركات المريض في الكويت، لكنهم بذلوا قصارى جهدهم لمعرفة مسار العدوى.وأضافت الوزارة أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمريض ظهرت نتائج اختباراتهم سلبية، بمن في ذلك السائقون والموظفون الطبيون الذين عالجوا المريض في الكويت. وتخطط الوزارة لمراقبة هؤلاء الأشخاص.كما طلبت الوزارة من منظمة الصحة العالمية إرسال خبراء للتأكد من نتائج هذه التحقيقات.وكان قد تم تأكيد إصابة رجل كوري جنوبي يبلغ من العمر 61 عامًا بفيروس ميرس القاتل يوم السبت الماضي، بعد عودته من رحلة عمل إلى الكويت.