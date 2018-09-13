الرئيس يدعو إلى تحقيق شامل في مزاعم إساءة استغلال السلطة القضائية

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى إجراء تحقيقات شاملة في مزاعم إساءة استغلال السلطة التي تورطت فيها المحكمة العليا برئاسة كبير القضاة السابق "يانغ سونغ تيه".وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلق فيها الرئيس على مزاعم إساءة استخدام السلطة القضائية التي حدثت خلال إدارة الرئيسة المعزولة "بارك كون هيه".وفي خطاب ألقاه الرئيس بمناسبة الذكرى السبعين على تأسيس الفرع القضائي في البلاد، قال "مون" إن تلك المزاعم قد أضرت بثقة الشعب في القضاء، حيث تورط في أزمة لم تشهدها البلاد من قبل.وطالب الرئيس من الدائرة القضائية أن تصوِّب أخطاءها بنفسها، وأن تستغل هذه الأزمة لإجراء إصلاح ذاتي، وتحقيق الاستقلال التام عن التأثيرات السياسية.