سيول تؤكد على دور القمة بين الكوريتين في نزع السلاح النووي

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شاركت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" في فعاليات منتدى آسيان الاقتصادي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي والذي عقد في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من سبتمبر الجاري.وعرضت الوزيرة "كانغ" في مؤتمر صحفي عقدته يوم الأربعاء مبادرة كورية تستهدف تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء في منظمة "آسيان"، داعية تلك الدول إلى القيام بدور بناء في تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وفي جلسة خاصة بمستقبل آسيا الجيوسياسي، أكدت الوزيرة "كانغ" على أنه قد تم إحراز تقدم كبير في حل قضايا شبه الجزيرة الكورية من خلال عقد جولتين من محادثات القمة بين الكوريتين ومحادثات القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالة.وعبرت عن توقعاتها بأن الجولة الثالثة من القمة الكورية التي ستعقد الأسبوع القادم ستكون قوة دافعة لتحقيق نزع السلاح النووي وإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وعلى هامش منتدى آسيان الاقتصادي، أجرت الوزيرة الكورية "كانغ" لقاءات مع رئيسي الوزراء الفيتنامي والسريلانكي، ووزيري الخارجية الياباني والتشيلي، بالإضافة إلى رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.