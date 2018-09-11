مدير مكتب بيونغ يانغ لبرنامج الغذاء العالمي يزور كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

أكد برنامج الغذاء العالمي على أهمية الاستمرار في تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية.وقال "برابين أغراوال" مدير مكتب بيونغ يانغ لبرنامج الغذاء العالمي الذي يقوم حاليا بزيارة لكوريا الجنوبية في برنامج اخباري للـ"كي بي إس"، إن 10 ملايين و300 ألف شخص، أي 40% من المواطنين الكوريين الشماليين، يعانون من نقص التغذية، وأن 20% من الأطفال الكوريين الشمماليين يعانون من التخلف الجسدي.الجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي التالع للأمم المتحدة يقدم معونات غذائية لـ6.5 مليون من الأطفال والنساء الحوامل في كوريا الشمالية.وأضاف "أغراوال" أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من الدول الرئيسية التي تتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، مشيرا إلى أنها قدمت مؤخرا 50 ألف طن من الأرز لكينيا وأوغندا واليمن.الجدير بالذكر أيضا أن الحكومة الكورية الجنوبية قد شاركت في مشروعات برنامج الغذاء العالمي المتعلقة بكوريا الشمالية حتى عام 2015 ، لكنها توققت عن تلك المشاركة منذ ذلك الحين.