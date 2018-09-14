اتفاق على إعادة جميع العمال المطرودين من شركة سانغ يونغ للسيارات

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اتفقت إدارة شركة "سانغ يونغ" للسيارات مع نقابة العمال في الشركة على إعادة جميع العمال المطرودين من الشركة حتى نهاية النصف الأول من العام القادم.وجاء هذا الاتفاق في إعلان مشترك أصدره رئيس نقابة عمال شركة "سانغ يونغ" للسيارات "كيم دوك جونغ" والمدير التنفيذي للشركة "تشيه جونغ شيك".وبهذا سيتمكن 119 عاملا تم طردهم خلال عمليات إعادة هيكلة الشركة في شهر يونيو من عام 2009، من العودة إلى أعمالهم مجددا.وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة 60% من العمال المطرودين حتى نهاية هذا العام، والـ40% الباقية منهم حتى شهر يونيو من العام القادم.وقررت نقابة عمال شركة "سانغ يونغ" التوقف عن مظاهرات الاعتصام التي امتدت لمدة 9 سنوات.الجدير بالذكر أن شركة "سانغ يونغ" للسيارات قد اتفقت في أواخر عام 2015 مع نقابة عمالها على إعادة 164 من العمال المطرودين حتى نهاية شهر يونيو من العام الماضي، ولكن تم إعادة 45 منهم فقط حتى الآن.