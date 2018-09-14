افتتاح مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين

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تم افتتاح مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين تنفيذا لما جاء في بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام الجولة الأولى من محادثات القمة الكورية في شهر أبريل الماضي، وذلك في احتفال أقيم في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الجمعة في مجمع كيسونغ الصناعي بكوريا الشمالية.وحضر الاحتفال عدد من المسؤوليين الكوريين الجنوبيين الذين يمثلون مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزير التوحيد الوطني "تشو ميونغ كيون".كما حضر الاحتفال عدد من أصحاب الشركات الكورية الجنوبية التي كانت تعمل في مجمع كيسونغ، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يقومون فيها بزيارة للمجمع منذ تعليق تشغيله في شهر فبراير من عام 2016.وقال الوزير "تشو" إن زيارة أصحاب الشركات لمجمع كيسونغ ليست لها علاقة مع إعادة تشغيل المجتمع.أما الجانب الكوري الشمالي فمثله عدد من المسؤولين، بمن فيهم رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطن "لي سون كوان" ونائبه "تشون جونغ سو".وسيتولى نائب وزير التوحيد الوطني "تشون هيه سونغ" منصب رئيس الجانب الجنوبي لمكتب الاتصال المشترك، بينما سيتولى منصب رئيس الجانب الشمالي للمكتب نائب رئيس لجنة التوحيد السلمي لأرض الوطني "تشون جونغ سو".ويعود المسؤولون الكوريون الجنوبيون المشاركون في الاحتفال إلى البلاد في الساعة الخامسة مساء اليوم، بينما سيقيم في مكتب الاتصال ما يتراوح بين 15 و20 موظفا بشكل دائم.وكانت الكوريتان تستهدفان افتتاح هذا المكتب في غضون شهر أغسطس الماضي ولكن تم تأجيل الموعد نتيجة للجدل حول انتهاك افتتاحه للعقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، خاصة بشأن تزويده بالطاقة الكهربائية.