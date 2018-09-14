مباحثات بين الكوريتين للتحضير للقمة الثالثة

Photo : YONHAP News

تعقد الكوريتان اليوم الجمعة مباحثات على مستوى العمل في قرية الهدنة "بان مون جوم"، استعدادا لعقد القمة المرتقبة بينهما.ويبحث مسؤولون على مستوى العمل من الجانبين القضايا المتعلقة بجدول أعمال القمة والأمن والمراسم والتغطية الإعلامية.الجدير بالذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد اتفقا على عقد ثالث جولة من القمة بينهما في بيونغ يانغ بدءا من يوم الثلاثاء القادم الثامن عشر من سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام.وسيتم تحديد حجم الوفد الكوري الجنوبي الذي يرافق الرئيس "مون" في زيارته لكوريا الشمالية بناء على نتائج مباحثات اليوم.