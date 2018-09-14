الحكومة الكورية تؤكد انتعاش الاقتصاد

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية الكورية اليوم الجمعة، يتمتع الاقتصاد الكوري بانتعاش نتيجة للزيادة في الصادرات وحجم الاستهلاك، وذلك على الرغم من الجدل حول تراجع الاقتصاد الكوري.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية قد بلغ 51.2 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته.كما أشار إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات شهد زيادة للشهر الرابع على التوالي، وأن مؤشر مبيعات التجزئة شهد زيادة أيضا في شهر يوليو الماضي وللشهر الثاني على التوالي.وقال التقرير إن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري تزداد بشكل أوسع مما كان عليه سابقا، حيث سجل مؤشر التوظيف أقل مستوياته منذ الأزمة المالية، وشهد حجم الاستثمارات في المنشآت الصناعية والإنشاءات تراجعا.بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد الكوري صعوبات بسبب بعض العوامل الخارجية، ومنها توسع الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم الاستقرار في أسواق الدول الناشئة، وارتفاع أسعار النفط، ورفع الولايات المتحدة سعر الفائدة الأساسي.