واشنطن تدعو مجددا إلى تحسين العلاقات بين الكوريتن بالتزامن مع نزع السلاح النووي

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جددت الولايات المتحدة موقفها الداعي إلى أن يتم ضبط وتيرة التحسن في العلاقات بين الكوريتين بشكل متزامن مع وتيرة التقدم في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقال مسؤول في مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الحكومة الأمريكية قد تأكدت مما ورد في بيان "بان موم جوم" الصادر عن القمة بين الكوريتين، وذلك في أثناء القمة التي عقدت بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي في سنغافوره، والذي ينص على أن تحسين العلاقات بين الكوريتين يجب أن يتماشى مع التقدم الذي سيتم إحرازه في عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضاف المسؤول الأمريكي أن تحسين العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ لا يمكن أن يتحقق دون حل القضية النووية لكوريا الشمالية، وهو ما أكده الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" من قبل.