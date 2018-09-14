الكوريتان تختتمان محادثات عسكرية على مستوى العمل

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اختتمت الكوريتان جولة جديدة من المحادثات العسكرية على مستوى العمل بينهما اليوم الجمعة في قرية الهدنة "بان مون جوم".وكانت المحادثات قد بدأت في الساعة العاشرة من صباح أمس الخميس في جناح التوحيد الذي يقع في الجزء الشمالي من "بان مون جوم".وناقش الجانبان التدابيراللازمة لتوقيع اتفاقية عسكرية شاملة، بما في ذلك سحب مواقع الحراسة العسكرية على أساس تجريبي، وتنفيذ مشروع مشترك للبحث عن رفات الجنود القتلى خلال الحرب الكورية داخل المنطقة منزوعة السلاح، وإخلاء المنطقة الأمنية المشتركة في "بان مون جوم" من الأسلحة، وتحديد منطقة عازلة داخل خط الحدود البحرية ليتم منع السفن العسكرية من عبورها، وإجراء تدريبات على إطلاق الذخائر الحية داخلها.