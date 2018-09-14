السلطات الكورية تسمح لـ23 لاجئا يمنيا بالإقامة لأسباب إنسانية

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قررت إدارة شؤون الأجانب في مكتب الهجرة في جزيرة جيجو، التابع لوزارة العدل الكورية الجنوبية، إصدار موافقة على إقامة 23 لاجئا يمنيا في البلاد لأسباب إنسانية.وتم اختيار أولئك اليمنيين من بين المتقدمين بطلبات اللجوء إلى كوريا الجنوبية من خلال مراجعة ملقاتهم، وهم الذين ترافقهم أسرهم، والنساء الحوامل، والأطفال قبل سن البلوغ، والمصابون بجروح ويحتاجون إلى دعم إنساني.وقالت الإدارة إنها لم تمنحهم وضع لاجئ نظرا لأن أسباب طلباتهم للجوء لا تتباطق مع الشروط الخمسة الواردة في القانون الدولي للاجئين والمتعلقة بالعرق أو الدين أو الجنسية أو انتمائهم لمجموعة اجتماعية معينة أو تبنيهم رأيا سياسيا معينا.وبهذا سيمكن لأولئك اليمنيين الإقامة في كوريا الجنوبية لمدة عام مع تمديد فترة الإقامة إذا لم تسمح الظروف بعودتهم إلى بلادهم.ويبلغ إجمالي عدد اليمنيين الذين تقدموا بطلبات للجوء إلى كوريا الجنوبية 484 شخصا، وقد تراجع 3 منهم عن طلباتهم.