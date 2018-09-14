سيول تدعو طوكيو وبكين إلى دعم الفرق الكورية المشتركة في الدورات الأولمبية

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دعا وزير الثقافة والرياضة والسياحة بكوريا الجنوبية إلى دعم اليابان والصين لخطة سيول، لتشكيل عدد من الفرق الكورية المشتركة، خلال أولمبياد طوكيو الصيفي لعام 2020، وأولمبياد بكين للألعاب الشتوية لعام 2022.وفي حديثه للصحفيين في طوكيو اليوم الخميس، قال دو جونغ هوان إنه قدم الطلب خلال اجتماعاته مع نظيريه الياباني والصيني في وقت سابق اليوم.وقال إنه أيضًا عرض عليهما خطة كوريا الجنوبية لاستضافة كأس العالم، بالاشتراك مع كوريا الشمالية والصين واليابان، في عام 2030 أو 2034.وخلال الاجتماع الثلاثي للوزراء، اعتمد الوزراء "خطة عمل طوكيو"، التي تهدف إلى تسريع التبادل الرياضي بين البلدان الثلاثة، والمساعدة على التعايش السلمي في شرق آسيا.