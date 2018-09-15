السياسية رؤساء البرلمان الكوري والإندونيسي يناقشان التعاون بين البلدين

ناقش رؤساء البرلمان في كوريا الجنوبية وإندونيسيا تدابير تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقد اجتمع رئيس البرلمان الكوري، مون هي سانغ، مع رئيس مجلس الممثلين الإقليميين، إيسمان سابتا أودانغ، في جاكرتا أمس الجمعة. حيث يزور مون إندونيسيا لحضور اجتماع القادة البرلمانيين لرابطة ميكتا، وهي شراكة غير رسمية تجمع بين المكسيك وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية وتركيا واستراليا.

وقال مون إن كوريا الجنوبية وإندونيسيا تطوران تعاونًا وثيقًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينما قبل 45 عامًا، مشيرًا إلى أن استثمارات كوريا الجنوبية في إندونيسيا نمت بنسبة 80% العام الماضي، كما ازدادت التجارة بينهما بنسبة 20%.

ودعا البرلمان الإندونيسي إلى مزيد من الدعم، حتى تستثمر الشركات الكورية الجنوبية في البلاد.

كما أعرب رئيس البرلمان الكوري عن أمله في أن يستمر تعاون البلدين في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الشراكة بينهما في تصنيع الطائرات المقاتلة.

