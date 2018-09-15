السياسية تورط الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي في خطة فرض الأحكام العرفية

أفادت الأنباء أن المحققين العسكريين، الذين يحققون في مستند فرض الأحكام العرفية، الذي وضعته قيادة الأمن الدفاعي المنحلة، قد حصلوا على أدلة على تورط الرئيس السابق لمكتب الأمن القومي، كيم كوان جين، في الأمر بمراجعة قانون الأحكام العرفية، قبل عدة أشهر من صياغة الوثيقة.

وكشف مسؤول في وحدة التحقيق الخاصة، التابعة لوزارة الدفاع اليوم الجمعة، عن أن ضابطًا كان يعمل في مكتب الأمن القومي في أكتوبر 2016، قد أدلى بشهادة تتضمن تورط كيم.

ونقل عن الضابط قوله إن كيم أمر المسؤولين بالبحث عن وسيلة للإبقاء على حالة الطوارئ مفروضة حتى إذا صوَّت البرلمان لرفعها.

وقيل أيضًا إن الضابط قدم نتائج بحثه إلى كيم، وقد داهم المحققون العسكريون مكتب ذلك الضابط وحصلوا على المعلومات ذات الصلة.

