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السياسية

سيول وواشنطن تعقدان الجولة السابعة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

Write: 2018-09-15 14:53:37

سيول وواشنطن تعقدان الجولة السابعة من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، جولة أخرى من المفاوضات، الأسبوع المقبل، حول تقاسم تكاليف إقامة القوات الأمريكية، في شبه الجزيرة الكورية.
ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول، فمن المقرر إجراء الجولة السابقة في واشنطن لمدة يومين، بدءًا من الأربعاء القادم.
وسيجتمع كبير المفاوضين الكوريين الجنوبيين تشانغ وون سام، ومسؤولون من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، مع نظرائهم الأمريكيين، بقيادة تيموثي بيتس.
وسوف يحاول الجانبان تسوية الخلافات بينهما، بناءً على ما تمت مناقشته خلال الاجتماع السابق.
والجدير بالذكر أنَّ سيول تشارك في تكاليف نشر القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، منذ توقيع أول اتفاقية بينهما في عام 1991.
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