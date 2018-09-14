المبعوث الامريكي إلى كوريا الشمالية يزور سيول

Photo : YONHAP News

قرر المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيكون، القيام بزيارة ثانية إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت، عقب زيارته إلى الصين واليابان.ووفقًا لمصدر دبلوماسي، فإن بيكون كان ينوي الوصول إلى سيول بعد ظهر السبت، للاجتماع مع المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو هون، لمناقشات المحادثات حول كوريا الشمالية، التي عقدها في بكين وطوكيو.ومن المتوقع أن يناقش الرجلان أيضًا الإجراءات العملية للوصول إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وقد زار المبعوث الأمريكي سيول في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأجرى محادثات مع لي. كما قام بزيارة مجاملة للرئيس مون جيه إين وغيره من كبار المسؤولين.وخلال المحادثات السابقة، قال بيكون إن الجانبين بحاجة إلى بذل جميع الجهود لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرصة، التي صنعها قادة الكوريتين والولايات المتحدة.ثم سافر بعد ذلك إلى الصين، حيث اجتمع مع نظيره الصيني كونغ زوانيو.