واشنطن تؤكد أن العقوبات ضرورية لتحقيق نزع السلاح النووي

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ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باللوم على روسيا، في سعيها لتقويض العقوبات الدولية المفروضة على بيونغيانغ.وقال بومبيو للصحفيين إن تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة أمر أساسي في مهمة واشنطن لنزع السلاح النووي.جاء هذا التصريح بعد يوم من قيام نيكي هالي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، لروسيا بأنها تحاول إخفاء بعض انتهاكاتها للعقوبات.ويُشتبه في قيام روسيا بتغيير لغة أحد التقارير من لجنة الأمم المتحدة 1718، التي تقيم مدى الامتثال للعقوبات.وقد ذكرت وسائل الإعلام أن واشنطن تشكل ائتلافًا متعدد الجنسيات، لمراقبة عمليات التهريب عبر السفن إلى كوريا الشمالية، في إطار حملة "أقصى الضغوط" التي تفرضها واشنطن على النظام الشمالي.