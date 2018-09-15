اللجنة الأولمبية الدولية ستتعاون مع استضافة كورية مشتركة لأولمبياد 2032

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ذكرت إذاعة آسيا الحرة اليوم السبت أن اللجنة الأولمبية الدولية قد أعربت عن رغبتها في التعاون، إذا ما أرادت الكوريتان تنظيم استضافة مشتركة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، لعام 2032.ونقلت الإذاعة عن المتحدث باسم اللجنة مارك آدامز قوله إنه إذا وافقت الكوريتان على استضافة دورة الألعاب لعام 2032، خلال القمة بين الكوريتين الأسبوع المقبل، فسوف تتعاون اللجنة الأولمبية معهما.وقال آدامز إن اللجنة الدولية تأمل في أن يتمكن الزعيمان الكوريان من الاستفادة من نجاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي عقدت خلال هذا العام، والباب الذي فتحته أمام المستقبل السلمي في شبه الجزيرة الكورية.