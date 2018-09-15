النمو في عدد الموظفين دون المستوى المستهدف

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بلغ متوسط النمو الشهري لعدد الموظفين خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام نحو ثلث قيمته خلال نفس الفترة من العام الماضي.ووفقًا للبيانات الصادرة اليوم السبت، فقد بلغ المتوسط الشهري لعدد العاملين من يناير إلى أغسطس 26.7 مليون، بزيادة قدرها 107 ألف، على أساس سنوي.وكان مقدار الزيادة في العام الماضي نحو 335 ألف شخص.وتهدف الحكومة إلى تحقيق متوسط نمو شهري قدره 180 ألفًا لهذا العام، مقارنة بـ 320 ألفًا للعام الماضي، وسط تدني مؤشرات التوظيف.ومع ذلك، فقد لا يكون هذا الهدف قابلًا للتحقيق. فقد أشار المحللون إلى صعوبة التنبؤ بأرقام الوظائف، بسبب تزايد التقلبات.وقد أظهرت بيانات التوظيف التي صدرت يوم الأربعاء الماضي أن نسبة البطالة قد ارتفعت قليلًا في أغسطس، وسجلت 4%، بسبب التراجع في التوظيف في قطاعي التجزئة والتصنيع.وقال وزير المالية كيم دونغ يون، في حديث له لموقع كي بي إس نيوز 9، إنه من غير المتوقع أن تتعافى مؤشرات التوظيف على المدى القصير.