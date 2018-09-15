إعلان نهاية الحرب قد يهيئ الظروف لنزع السلاح النووي

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قال المرشح لمنصب وزير الدفاع جيونغ كيونغ دو، اليوم السبت، إنه من غير المطلوب التنبؤ بجدول زمني لعملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، في المرحلة الحالية.وقد أدلى بهذه التصريحات في رد مكتوب على سؤال من النائب بايك سونغ جو، عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، الذي طلب الاستماع إلى وجهة نظره حول متى ستقوم كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.وذكر المرشح أن زعماء الكوريتين والولايات المتحدة اتفقوا على العمل من أجل تحقيق النزع الكامل للسلاح النووي، وإقامة نظام للسلام في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب عن أمله في أن تتم مناقشة طرق التفكيك النووي التفصيلية والتدابير ذات الصلة بطريقة أكثر عملية، من خلال تحسين العلاقات بين الكوريتين والمحادثات النووية اللاحقة بين الشمال والولايات المتحدة.كما قال إن إعلان نهاية الحرب يعد خطوة أساسية لإنهاء الأعمال العدائية، والانتقال إلى علاقة سلام وتعايش. وأضاف أن هذا الإعلان يمكن أن يساعد على تهيئة البيئة المناسبة للشمال، للتخلي عن البرنامج النووي. كما أكد أنه لن يؤثر على استعداد كوريا الجنوبية العسكري.