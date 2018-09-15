التأمين الصحي يوسع نطاق التغطية

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من المقرر أن تنخفض رسوم غرف المرضى في المستشفيات العامة بصورة كبيرة، من خلال تغطية التأمين الصحي.وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم السبت إن القانون الجديد المسمى "قانون الرعاية الصحية لمون جيه إين"، سيبدأ العمل به من يوليو من العام المقبل، في إطار مساعي الحكومة في خفض رسوم دخول المستشفيات، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي.وسوف يستفيد من هذا القانون بشكل خاص المرضى الذين يعانون من الأمراض المعدية، الذين ليس أمامهم خيار سوى البقاء في في غرف المستشفى الفردية، مرتفعة التكاليف. حيث لا يغطي التأمين الصحي حاليًا الغرف الفردية.وتتوقع الوزارة أن يستفيد نحو نصف مليون مريض سنويا من القانون الجديد.