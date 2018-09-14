ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.5% عن العام الماضي

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سجلت أسعار البنزين والديزل المحلية أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية، في ثلاثة أشهر تقريبًا.ووفقًا لشركة النفط الوطنية الكورية، فقد ارتفع سعر البنزين العادي في محطات الوقود ليصل إلى 1630 وون لكل لتر، في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.وقد استمر سعر البنزين في الزيادة للأسبوع الحادي عشر، منذ أواخر يونيو، مسجِّلًا أعلى مستوى له هذا العام.كما تعد الزيادة الأخيرة في سعر البنزين هي الأعلى خلال 16 أسبوعًا.وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من 10%.كما ارتفعت أسعار الديزل ارتفاعًا حادًا هذا الأسبوع، لتصل إلى 1431 وون، بينما بلغ سعر الكيروسين 954 وون.وتوقعت شركة النفط استمرار الارتفاع في الأسعار المحلية، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية للأسبوع الرابع على التوالي.