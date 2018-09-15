أكثر من 70% من العمال بدوام جزئي سيعملون خلال عطلة التشوسوك

Photo : YONHAP News

أعلن موقع البحث عن الوظائف "ألبامون" عن نتائج استطلاعه لأكثر من ألف عامل بدوام جزئية، وتبين أن أكثر من 72% منهم سيواصلون العمل خلال عطلة التشوسوك.وتعمل النسبة الأكبر من هذه العمالة في التوزيع والمبيعات، ثم في قطاع الأغذية والمشروبات، ثم في مجال الثقافة والترفيه.وأجاب أقل من 50% من المشاركين بالاستطلاع إنهم اختاروا مواصلة العمل للحصول على أموال إضافية، بينما قال 48% منهم إنهم مضطرون إلى ذلك، لأن أماكن عملهم لن تُغلق خلال العطلة.وأجاب معظم المشاركين أنهم سيتقاضون نفس الأجر مثل الأيام العادية، بينما أجاب نحو 25% أنهم سيحصلون على أجر زائد خلال عطلة التشوسوك.وقال بعض المشاركين إنهم يختارون العمل لتجنب الاجتماعات العائلية غير المريحة.