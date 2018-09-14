وفد مكون من 52 عضوا يرافق الرئيس مون جيه إين في زيارته لبيونغ يانغ

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كشف "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري ورئيس اللجنة التحضيرية لقمة بيونغ يانغ أمس الأحد عن قائمة أعضاء الوفد المرافق للرئيس "مون جيه إين" في زيارته لبيونغ يانغ لحضور الجولة الثالثة من محادثات القمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ويتكون الوفد من 52 عضوا من مختلف القطاعات، بمن فيهم مدير وكالة المخابرات الوطنية "صو هون"، ووزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا"، ومستشار الأمن القومي "تشونغ أوي يونغ"، ومستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية "كيم هيون تشول"، ونائب شركة سام سونغ للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجموعة شركات إس كيه "تشيه تي وون"، ورئيس مجموعة شركات إل جي "كو كوانغ مو"، ونائب شركة هيون ديه للسيارات "كيم يونغ هوان".وعبّر مكتب الرئاسة عن توقعاته بأن تقوم الجولة الثالثة من القمة بين الكوريتين بدور في الإسراع في تنفيذ فكرة "الاقتصاد الجديد في شبه الجزيرة الكورية" التي تسعى إليها الحكومة الكورية الجنوبية.وردا على سؤال حول انضمام "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للوفد المرافق للرئيس بينما محاكمته في قضية الفساد خلال فترة حكم الرئيسة السابقة مستمرة، قال "إيم" إن المحاكمة ستجري بشكل صارم بغض النظر عن زيارته لبيونغ يانغ ضمن الوفد.كما يضم الوفد رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان"، ورئيس حزب السلام الديمقراطي المعارض "تشونغ دونغ يونغ"، ورئيسة حزب العدل "لي جونغ مي".وقال مكتب الرئاسة إن بعض أعضاء الوفد المرافق سيقومون بزيارة لرئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية "كيم يونغ نام" خلال فترة إقامتهم في بيونغ يانغ.ويضم الوفد الكوري الجنوبي أيضا المطرب "جيكو" عضو فرقة "بلاك بي"، والمطربة "إيلي"، حيث يقدمان عرضا لأغاني الكيبوب في بيونغ يانغ.