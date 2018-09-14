تعيين الجنرال روبرت أبرامز قائدا جديدا للقوات الأمريكية في كوريا

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قررت الحكومة الأمريكية تعيين الجنرال "روبرت أبرامز" كقائد جديد للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية والقوات الكورية الأمريكية المشتركة، خلفا للجنرال "فنسنت بروكس".وقال مصدر دبلوماسي في واشنطن إن البيت الأبيض طالب الكونغرس بعقد جلسة استماع للموافقة على هذا التعيين، ومن ثم ستعقد اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع للقائد الجديد يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.الجدير بالذكر أن الجنرال "روبرت أبرامز" هو الابن الثالث لقائد القوات البرية الأمريكية السابق الجنرال "كريتن أبرامز" الذي شارك في الحرب الأهلية الكورية.ومن المتوقع أن يتولى الجنرال "روبرت أبرامز" مهام منصبه رسميا في أواخر شهر أكتوبر أو أوائل نوفمبر القادم.