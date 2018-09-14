صادرات المعلومات والاتصالات الكورية تتجاوز 20 مليار دولار في أغسطس

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صرحت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات اليوم الاثنين بأن حجم الصادرات الكورية من منتجات المعلومات والاتصالات بلغ 20 مليارا و190 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 15.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات منتجات المعلومات والاتصالات الكورية مستوى 20 مليار دولار منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في شهر يناير من عام 1996.ويرجع السبب في تعافي صادرات منتجات المعلومات والاتصالات الكورية إلى زيادة حجم الصادرات من أشباه الموصلات والشاشات.وأشارت الوزارة إلى أن حجم صادرات أشباه الموصلات قد بلغ 11 مليارا و640 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، بزيادة نسبتها 30.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينها 8.6 مليار دولار صادرات رقائق الذاكرة.وبلغ حجم صادرات الشاشات مليارين و960 مليون دولار، بزيادة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما حجم صادرات أجهزة التليفون المحمولة فقد انخفض بنسبة 19.7% ليصل إلى مليار و320 مليون دولار، وقد حدث هذا التراجع نتيجة لزيادة التنافس الدولي، ولأول مرة منذ شهر أبريل الماضي.