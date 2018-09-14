بيونغ يانغ تؤكد على ضرورة فتح صفحة جديدة من السلام والازدهار والتوحيد

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أكدت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الاثنين على ضرورة أن تتعاون الكوريتان في فتح صفحة جديدة للسلام والازدهار والتوحيد.وقالت الصحيفة إن المفاوضات والمشروعات التعاونية المختلفة تجرى حاليا بين الكوريتين تنفيذا لما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر في ختام الجولة الأولى من محادثات القمة الكورية في شهر أبريل الماضي.وأكدت أنه قد تم إحراز نتائج جيدة بشأن المصالحة والتعاون والسلام والازدهار المشترك بين الكوريتين من خلال تلك المفاوضات والمشروعات التعاونية، بما في ذلك النتائج التي تم إحرازها في المباحثات العسكرية وبرنامج لم شمل الأسر المشتتة الذي عقد في شهر أغسطس الماضي في منتجع جبل كوم كانغ.وأشارت إلى أن افتتاح مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين الأسبوع الماضي في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية يعد اختراقا كبيرا تم إحرازه بناء على بيان "بان مون جوم".وأضافت أن كوريا الشمالية تسعى لتحقيق المصالحة والتعاون بين الكوريتين، ملمحة بذلك إلى أن القمة الكورية الثالثة في بيونغ يانغ ستتركز على تنفيذ ما ينص عليه بيان "بان مون جوم".وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأخرى إن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون نقطة تحول بارزة لتحسين العلاقات بينهما وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.