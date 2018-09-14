نسبة تأييد الرئيس مون جيه إين تتراجع للأسبوع السادس على التوالي

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سجلت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" تراجعا للأسبوع السادس على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرتها شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم العاشر حتى الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري على 2504 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 53.1% ، بانخفاض 0.4% مقارنة بالأسبوع الأسبق .أما نسبة المعارضة فقد بلغت 41.7% ، بزيادة 1.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأرجعت الشركة السبب في تراجع نسبة التأييد للرئيس "مون" إلى السياسات العقارية التي كشفت عنها الحكومة يوم الثالث عشر من سبتمبر والهادفة إلى فرض المزيد من الضرائب على العقارات، والمشكلة التي تعاني منها سوق العمالة، وعدم إحزار نتائج ملموسة من سياسة النمو المبنية على زيادة الدخل.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40.5% في الوقت الذي حصل فيه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي على 20.9% من التأييد، وحزب العدل 10.4% ، وحزب الإصلاح المستقبلي 6.9%، وحزب السلام الديمقراطي 2.4%.ويبلغ هاهمش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد ونناقص 2%.