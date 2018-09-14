تنظيم مظاهرات مؤيدة ومعارضة لقبول اللاجئين اليمنيين في سيول

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تم أمس الأحد في سيول تنظيم تجمعات مؤيدة ومعارضة بشكل متزامن لقبول اللاجئين اليمنيين، وذلك بعد بضعة أيام من إصدار سماح لـ23 من طالبي اللجوء اليمنيين بالإقامة في كوريا الجنوبية لأسباب إنسانية.وقامت المنظمات المدنية المؤيدة، ومن بينها مركز حقوق إنسان اللاجئين، بتنظيم تجمع وسط العاصمة سيول شجبت خلاله ظاهرة الكراهية تجاه اللاجئين اليمنيين.وطالب المتظاهرون الحكومة الكورية بالتوقف عن إجراء تعديل على القانون الخاص باللاجئين، وقالوا إن الادعاء بأن اللاجئين سيهددون سلامتنا ليس له أي أساس معقول، ووصفوه بأنه مجرد كراهية من جانب واحد ضد اللاجئين، كما طالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين.أما المنظمات المدنية المعارضة فقد نظمت مظاهرات مماثلة في وسط العاصمة سيول أيضا طالبت فيها الحكومة بإلغاء قانون اللاجئين ونظام الإعفاء من تأشيرات الدخول، والتوقف عن قبول اللاجئين المزيفين والأجانب المقيمين في كوريا بشكل غير شرعي.الجدير بالذكر أن جزيرة جيجو قررت في عام 2002 السماح للسياح الأجانب بدخولها دون تأشيرة سفر ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع السياحة فيها.