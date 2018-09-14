عقد لقاءين بين الرئيس مون والزعيم كيم ضمن القمة في بيونغ يانغ

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كشف "إيم جونغ سوك" كبير مساعدي الرئيس الكوري الجنوبي ورئيس اللجنة التحضيرية لقمة بيونغ يانغ، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جدول أعمال الجولة الثالثة من القمة بين الكوريتين التي ستبدأ غدا الثلاثاء وتمتد 3 أيام، حيث أوضح أن الرئيس "مون جيه إين" سيغادر مطار "سونغ نام" في الساعة الثامنة و40 دقيقة من صباح الغد الثلاثاء متوجها إلى بيونغ يانغ على متن طائرة خاصة.وسوف يصل "مون" إلى مطار "بيونغ يانغ" الدولي في الساعة العاشرة حيث يحضر مراسم حفل للترحيب به.وستعقد الجلسة الأولى من الجولة الثالثة من محادثات القمة بعد حفل الغداء مباشرة، ثم سيحضر الرئيس "مون" والزعيم "كيم" حفلا فنيا بعد اختتام الجلسة الأولى من القمة، كما سيحضر الرئيس "مون" مأدبة عشاء يقيمها الزعيم "كيم" تكريما له.وستعقد الجلسة الثانية من محادثات القمة في اليوم الثاني من زيارة الرئيس "مون" إلى بيونغ يانغ، ويعقبها مؤتمر صحفي مشترك يعقده قائدا الكوريتين.وعبر "إيم جونغ سوك" عن أمله في أن تتوصل الكوريتان من خلال القمة إلى اتفاق عسكري بشأن تخفيف حدة التوتر العسكري ومنع حدوث مواجهاتت عسكرية بينهما، مشيرا إلى أنه مازالت هناك بعض القضايا التي يجب حلها لتحقيق ذلك الهدف.وفي اليوم الثالث والأخير من زيارة الرئيس "مون" إلى الشمال سيغادر مطار بيونغ يانغ صباحا عائدا إلى البلاد بعد حضور حفل لتوديعه في المطار.ومن بين الموضوعات التي سيتم بحثها خلال القمة المرتقبة: تحسين العلاقات بين الكوريتين، وتشجيع المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتخفيف حدة التوتر العسكري بين الكوريتين، بالإضافة إلى سبل إيجاد حل جذري لتخفيف آلام الأسر المشتتة بين الكوريتين.