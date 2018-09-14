المنظمات المدنية تأمل في تحقيق نتائج جيدة من القمة بين الكوريتين

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عقدت المنظمات المدنية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا عبرت فيه عن أملها في تحقيق نتائج جيدة من خلال الجولة الثالثة من محادثات القمة بين الكوريتين.وقالت إن اللقاءات الثلاثة بين قائدي الكوريتين خلال هذا العام لها معنى خاص، مشيرة إلى أن قمة "بيونغ يانغ" تعد خطوة نشطة يخطوها الشعب الكوري نحو السلام والتوحيد متغلبا على العديد من العقبات.وطالبت المنظمات المدنية الرئيس "مون جيه إين" بالقيام بدور الوساطة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لتحقيق عقد جولة ثانية من محادثات القمة بينهما وإيجاد حل لقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في القمة الكورية المرتقبة.وعبرت أيضا عن أملها في أن تسهم هذه القمة في إنشاء نظام دائم للسلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال التوصل إلى حل وسط بين مطلب بيونغ يانغ بالإعلان عن إنهاء الحرب الكورية، ومطلب واشنطن بنزع السلاح النووي.