كوريا الجنوبية تختبر محرك صواريخ في أواخر أكتوبر

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تقرر تحديد موعد لإجراء اختبار على محرك صواريخ من إنتاج كوريا الجنوبية ليكون ما بين يوم الخامس والعشرين ويوم الثلاثين من شهر أكتوبر القادم.وكان المعهد الكوري للدراسات الفضائية قد أعلن عن أنه تم حل جميع المشكلات التقنية بعد أكثر من 91 اختبارا في حالة السكون، ومن ثم قرر اختبار محرك الصواريخ في حالة الطيران.وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات أمس الأحد إنها ستقوم بإبلاغ الدول المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة بخطتها لاختبار المحرك، حيث سيتم إطلاق صاروخ تجريبي من مركز "نارو" الفضائي في كوريا الجنوبية ليهبط في مياه البحر الواقعة بين جزيرة جيجو الكورية وجزيرة أوكيناوا اليابانية بعد أن يطير لمدة ست دقائق.الجدير بالذكر أن المحرك الذي يعمل بالوقود السائل وتصل قوة دفعه إلى 75 طنا، سيتم استخدامه في إطلاق الصاروخ "نارو" الفضائي.