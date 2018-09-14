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السياسية

الرئيس يركز خلال القمة على تبديد الخوف من الحرب وتشجيع الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن

Write: 2018-09-17 16:51:38Update: 2018-09-17 17:10:50

الرئيس يركز خلال القمة على تبديد الخوف من الحرب وتشجيع الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن

Photo : YONHAP News

صرح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جي اين" بأنه سيركز خلال قمته المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" على حل مسألتين أساسيتين، وهما القضاء على الخوف من حدوث حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية، وتشجيع الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس "مون" قبل يوم واحد من انعقاد القمة الثالثة بين الكوريتين، غدا الثلاثاء، في بيونغ يانغ.
وقال "مون" إنه يأمل في أن يتم ترسيخ السلام ليكون سلاما دائما في شبه الجزيرة الكورية وليس سلاما متقلبا يمكن أن يتغير حسب التطورات على الصعيد الدولي. 
وحول تشجيع الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن، قال "مون" إنه سيقوم بدور الوساطة بين الطرفين من خلال إجراء حوار صريح مع الزعيم الكوري الشمالي.
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