الرئيس مون جيه إين يغادر سيول متوجها إلى بيونغ يانغ

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غادر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مطار "سونغ نام" في الساعة الثامنة و55 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت سيول، على متن طائرة إلى بيونغ يانغ، حيث يزور كوريا الشمالية لمدة ثلاثة أيام ليعقد قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".ومن المتوقع أن يصل الرئيس "مون" إلى بيونغ يانغ في حوالي الساعة العاشرة، حيث ستحلق طائرته فوق البحر الأصفر متجهة مباشرة إلى الشمال، وبصحبته وفد مكون من حوالي 100 عضو. وسوف يعقد قائدا الكوريتين اجتماعهما الأول بعد مأدبة غداء ظهر اليوم.وكان "إيم جونغ صوك" كبير مساعدي الرئيس قد أوضح في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين أن محادثات القمة ستركز على ثلاث قضايا رئيسية، هي: تحسين العلاقات بين الكوريتين، وتشجيع الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من أجل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.