الرئيس مون جيه إين يصل إلى بيونغ يانغ

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وصل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والسيدة قرينته إلى مطار "سون آن" في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ في الساعة التاسعة و50 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، وبصحبته وفد يتكون من حوالي مائة عضو، حيث كان في استقبالهم الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وقرينته، و"كيم يونغ نام" رئيس مجلس الشعب الأعلى، و"تشيه ريونغ هيه" نائب رئيس حزب العمال الحاكم، و"كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ومستشارته السياسية.وكان الرئيس "مون" قد غادر مطار "سونغ نام" في سيول في الساعة الثامنة و55 دقيقة.وبثت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية مشاهد وصول الرئيس "مون" إلى بيونغ يانغ على الهواء مباشرة، حيث اصطف في مطار "سون آن" العديد من المواطنين الكوريين الشماليين وهم يحملون باقات من الزهور ويلوحون بأعلام كوريا الشمالية وأعلام شبه الجزيرة الكورية الموحدة، ومن خلفهم لافتات كتب عليها "نرحب بالرئيس مون جيه إين ترحيبا حارا".وتعد هذه هي الزيارة الأولى لرئيس كوري جنوبي إلى بيونغ يانغ منذ 11 عاما.