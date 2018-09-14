الولايات المتحدة وروسيا تتصارعان حول العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

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اصطدمت الولايات المتحدة بروسيا حول تنفيذ العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، حيث اتهمت المندوبة الامريكية لدى الأمم المتحدة موسكو بأنها "تغش"، بينما رفض المبعوث الروسي بيان السفيرة الأمريكية ووصفه بأنه "انفعالي".وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "نيكي هيلي" قد قالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاثنين إن واشنطن لديها أدلة على ارتكاب روسيا انتهاكات متسقة وواسعة النطاق للعقوبات الدولية الاقتصادية الصارمة المفروضة على كوريا الشمالية، واتهمت روسيا بالخداع والغش، وأضافت أنه على الرغم من دعم موسكو لقرارات مجلس الأمن الخاصة بفرض عقوبات على كوريا الشمالية، إلا أنها ظلت تنتهكها.