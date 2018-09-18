كوريا الشمالية تلقي باللوم على الولايات المتحدة في جمود المحادثات النووية

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ألقت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء باللوم على الولايات المتحدة في وصول المفاوضات حول نزع السلاح النووي إلى طريق مسدود. وجاءت تلك التقارير في نفس اليوم الذي يبدا فيه الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" زيارة إلى بيونغ يانغ ليعقد قمته الثالثة مع الزعيم الكوري الشمالي.وأشار تقرير لصحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في الشمال، إلى أن العديد من وسائل الإعلام الأجنبية تؤكد أيضا أن الولايات المتحدة هي السبب الرئيسي وراء الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات مع بيونغ يانغ.وقال التقرير إنه خلال القمة التاريخية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية فى شهر يونيو الماضي فى سنغافوره، تعهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالإعلان عن نهاية رسمية للحرب الكورية في أقرب وقت ممكن، لكن الولايات المتحدة ظلت بعد ذلك تطالب كوريا الشمالية من طرف واحد بنزع سلاحها النووي أولا.وانتقدت الصحيفة موقف واشنطن الذي وصفته بأنه "ظالم"، حيث تطالب بعدم مناقشة أي قضايا أخرى إلا بعد أن يتم نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه.