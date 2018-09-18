البرلمان يرفض الموافقة على تعيين المرشح لمنصب وزير الدفاع

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رفض البرلمان الكوري الجنوبي أمس الاثنين إصدار موافقة على تعيين "جونغ كيونغ دو" المرشح لمنصب وزير الدفاع، بسبب الاعتراضات من جانب نواب الأحزاب المعارضة.وتخطط لجنة الدفاع البرلمانية لعقد جلسة عامة مرة أخرى غدا الأربعاء لمناقشة ما إذا كان سيتم الموافقة على تعيينه أم لا.وخلال جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت بالأمس، سأل نواب المعارضة المرشح "جونغ" عما إذا كانت كوريا الشمالية عدوا للبلاد، ووجهوا إليه انتقادات لعدم رده بوضوح بأن كوريا الشمالية هي العدو الرئيسي لكوريا الجنوبية.وقال "جونغ" إن العدو الرئيسي لكوريا الجنوبية كان فقط القوات الكورية الشمالية في الماضي، ولكن هناك حاجة الآن لاستعمال مصطلح أكثر عمومية ليغطي الإرهاب الإلكتروني والجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من التنظميات التي توجه تهديدات لأرض ومياه وأجواء الوطن.كما قدم المرشح "جونغ" اعتذارًا أيضا عن تسجيله عنوانا زائفا وتقديم تقارير منتحلة، ووصف ذلك بأنه "سلوك متهور".