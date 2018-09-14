واشنطن تفرض تعريفة على 200 مليار دولار إضافية من البضائع الصينية

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قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية إضافية بقيمة 200 مليار دولار بدءا من الأسبوع القادم، وهو ما سيكثف من حربها التجارية ضد بكين.ووفقًا لتقارير نشرتها وكالة رويترز ووكالة بلومبيرغ للأنباء، فقد أعلن الممثل التجارى الأمريكي أمس الاثنين أنه سيتم فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار اعتبارا من يوم الاثنين القادم، وأنه سيتم زيادة هذه التعريفات لتصل إلى 25% حتى نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.ويذكر أن الولايات المتحدة تفرض حاليا رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار تشمل أكثر من ألف عنصر.