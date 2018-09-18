سيول تدعو بيونغ يانغ لاتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاحها النووي

Photo : YONHAP News

أعرب السفير الكوري الجنوبي، لدى الأمم المتحدة "تشو تيه يول" عن أمله في أن تغتنم كوريا الشمالية الفرصة خلال القمة الثالثة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، لتحقيق مستقبل مشرق لها وضمان الأمن لنظامها الحاكم.وأدلى السفير "تشو" بهذه التصريحات أمس الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول حظر انتشار السلاح النووي وتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية، حيث دعا بيونغ يانغ إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإثبات التزامها بنزع السلاح النووي.وقال تشو إن كوريا الجنوبية تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، من أجل تنفيذ العقوبات بإخلاص، كما تعمل أيضًا على تنفيذ إعلان بان مون جوم الصادر في ختام القمة بين الكوريتين في أبريل.وأوضح السفير "تشو" أن العقوبات والمسار الدبلوماسي ينبغي أن يسيرا معًا كعجلات الدراجة الهوائية، مؤكدا أن استمرار الحوار بين الكوريتين سيخلق بيئة إيجابية للتقدم في مفاوضات نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأعرب "تشو" عن أمل سيول في أن تحقق قمة بيونغ يانغ إنجازًا كبيرًا لتحريك المفاوضات المتوقفة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.