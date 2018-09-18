بومبيو يؤكد من جديد على أهمية العقوبات على كوريا الشمالية

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وسط التكهنات حول قيام روسيا بمساعدة كوريا الشمالية على تجنب العقوبات الدولية، شدَّد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على أن العقوبات الدولية جزء أساسي من الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة نشرها على موقع تويتر أن الولايات المتحدة دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة محاولات روسيا وكوريا الشمالية التحايل على العقوبات الدولية، مشددا على أن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بفرض تلك العقوبات.وفي مؤتمر صحفي في الأسبوع الماضي، اتهم بومبيو روسيا بالعمل على إدخال تغييرات على تقرير صادر عن لجنة مستقلة بالأمم المتحدة.وتشير هذه التحركات الأمريكية على إصرار الولايات المتحدة على المضي قدمًا في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، من خلال التعاون مع المجتمع الدولي.