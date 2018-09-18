توقعات بأن يشهد يوم الأحد ذروة الازدحام المروري في عطلة تشوسوك

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مع اقتراب عطلة عيد الحصاد الكوري التقليدي "تشوسوك"، من المتوقع أن تشهد الطرق السريعة في البلاد ازدحامًا مروريًّا كثيفًا صباح وظهيرة يوم الأحد القادم، حيث يسافر العديد من المواطنين للاحتفال بالعطلة السنوية مع أسرهم وأصدقائهم.ووفقًا لمسح أجرته وزارة النقل، اتضح أن 26.7% يخططون للذهاب إلى مساقط رؤوسهم صباح يوم الأحد.ومن المتوقع أن تتكدس الطرق يومي الاثنين والثلاثاء بعد الظهر، حيث يعود غالبية الناس من إجازاتهم.وتقدر الوزارة أن أكثر من 36 مليون شخص سوف يسافرون خلال العطلة التي تستمر 5 أيام.وفي محاولة لتخفيف الزحام، ستعفي الحكومة المسافرين في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من رسوم بوابات المرور على الطرق السريعة.