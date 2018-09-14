ردود فعل حزبية متباينة إزاء قمة بيونغ يانغ

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أبدت الأحزاب السياسية الكورية ردود فعل متباينة تجاه زيارة الرئيس مون جيه إين إلى بيونغ يانغ التي بدأت اليوم.وقبل توجُّهه إلى بيونغ يانغ كمشارك في الوفد المرافق للرئيس، أعرب "لي هيه تشان" رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم عن اعتقاده بأن رحلة "مون" سوف تحقق تقدمًا في إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وقال إنه من المرجح أن يناقش القائدان برنامج كوريا الشمالية النووي، بالإضافة إلى الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.وثمَّن زعيم حزب الديمقراطية والسلام المعارض "تشونغ دونغ يونغ" دورَ الوساطة الذي تقوم به كوريا الجنوبية، بينما قالت زعيمة حزب العدالة "لي جونغ مي" إنها تأمل في أن تؤدي القمة إلى تمهيد الطريق أمام عقد قمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.في المقابل، قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المعارض الصغير إن القمة لن تكون ذات تأثير إلا إذا اتخذت كوريا الشمالية خطوات فعلية تجاه نزع سلاحها النووي.ومن المقرر أن يجتمع زعماء الأحزاب الذين يرافقون "مون" في رحلته مع "كيم يونغ نام" رئيس مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي، لمناقشة التبادلات البرلمانية.