رئيس الوزراء يتعهد ببذل الجهود لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان

Photo : YONHAP News

تعهد رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" ببذل جهود شاملة لتحقيق الاستقرار في أسعار المساكن.جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث فنَّد رئيس الوزراء الانتقادات بأن السياسات الحكومية الأخيرة في مجال العقارات تعتبر ضريبة عقابية على أصحاب المنازل.وقال "لي" إن مجرد 1% من جميع أصحاب المنازل سيتأثرون بالضريبة العقارية المرتفعة، وأضاف أن الكثيرين يشعرون بالإحباط والانزعاج من ارتفاع أسعار الشقق، مستشهدًا باستطلاع للرأي أظهر أن 39% يرون أن الإجراءات الأخيرة غير مرضية أو كافية.ووعد رئيس الوزراء بمراقبة اتجاهات السوق، واتخاذ جميع الإجراءت الممكنة، للحد من الاتفاع المحموم في الأسعار في سوق الإسكان.