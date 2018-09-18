الحكومة الكورية توافق على تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

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وافقت الحكومة الكورية الجنوبية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الثلاثاء على تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك التمديد لفترة 20 عامًا للرسوم البالغة 25% على الشاحنات نصف النقل كورية الصنع، والبنود المضافة لمنع سوء الاستخدام المحتمل لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة.وبذلك تنتظر التعديلات التصديق من الرئيس الكوري، قبل توقيعها مع الولايات المتحدة.وبمجرد التوقيع، ستتقدم الحكومة بطلب إلى البرلمان للموافقة عليها.كما أقر مجلس الوزراء في اجتماع اليوم اقتراحًا يقضي بإنفاق 94 مليار وون على المزيد من المساعدات في القطاعات والشركات التي تخضع لإعادة الهيكلة، و35.7 مليار وون لمساعدة المزارعين المتضررين من موجة الحر، و35.7 مليار وون أخرى لتغطية تكاليف الكهرباء للفئات الضعيفة والمهمشة اجتماعيًّا.