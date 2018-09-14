وسائل الإعلام الكورية الشمالية تبرز أخبار القمة التاريخية بين مون وكيم

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نشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء تغطية للقمة الثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري "كيم جونغ أون" في بيونغ يانغ.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن القمة التاريخية الخامسة بين الكوريتين، والثالثة بين "كيم" و"مون"، عُقِدت في مقر اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم أمس الثلاثاء.وأضاف التقرير أنه خلال المحادثات عقد الجانبان مناقشات متعمقة حول مختلف القضايا، وسبل تنفيذ إعلان "بان مون جوم" بإخلاص، وزيادة تطوير العلاقات بين البلدين.وأشار التقرير أيضا إلى أن الزعيمين يقدران التطورات الإيجابية في العلاقات بين الكوريتين بعد القمتين الناجحتين والمحادثات التي عقدت في وقت سابق من هذا العام، كما أنهما أجريا محادثات صريحة حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.